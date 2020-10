Neues Bayern-Trikot für Vielfalt und Toleranz – "Egal, wo man herkommt oder wie man aussieht"

Der FC Bayern München will in den kommenden Wochen für mehr Toleranz und Vielfalt in der Gesellschaft werben. Dazu initiierten die Münchner eine Kampagne, die für ein "friedliches Miteinander sensibilisieren" soll. Das gab der Rekordmeister am Freitag bekannt. Mit den Einnahmen aus der Aktion wollen die Münchner die SOS Kinderdörfer unterstützen. Ausgangspunkt war die „Human Race“-Initiative von Sponsor Adidas, an der sich auch Real Madrid, Juventus Turin, Manchester United und der FC Arsenal beteiligen.