Neuer Anlauf sieben Jahre später: Das wurde aus den Triple-Helden des FC Bayern von 2013

Es ist die Messlatte für jede gute Saison beim FC Bayern: Das historische Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League, das der Klub 2013 unter Jupp Heynckes gewann. Sieben Jahre später – ausgerechnet beim wegen Corona abgespeckten Final-Turnier – stehen die Münchener nur noch zwei Schritte davon entfernt, das Triple zu wiederholen. Die Vorarbeit in Meisterschaft und Pokal ist geleistet, jetzt braucht es nur noch zwei Siege gegen Olympique Lyon am Dienstag (21.00 Uhr, DAZN und Sky) – und im möglichen Finale am Sonntag gegen Paris St. Germain.

Anlässlich der einmaligen Chance blickt der SPORTBUZZER zurück und zeigt, was die Triple-Gewinner von 2013 heute machen.

Seit 2013 hat der FC Bayern es nicht mehr ins Finale geschafft

Die Saison 2012/13 unter Heynckes hat beim deutschen Rekordmeister inzwischen fast mystischen Status angenommen. Seither ist es nämlich nicht mehr gelungen, das Endspiel in der Königsklasse zu erreichen – obwohl man seither in vier von sieben Halbfinals stand. Immer war zuletzt aber gegen spanische Mannschaften Schluss: 2014 gegen Real Madrid, 2015 gegen den FC Barcelona, 2016 gegen Atletico Madrid. Am nächsten kam noch "Don Jupp" höchstpersönlich dem ersehnten Final-Einzug. Doch 2018, erneut gegen Real Madrid, konnte man ein 1:2 aus dem Hinspiel nicht mehr umbiegen, das Rückspiel endete durchaus unglücklich mit 2:2 – nur ein Tor fehlte.