FC Bayern wieder auf Europas Thron: Diese Teams gewannen das große Triple

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski gewinnt doppeltes Triple

Bemerkenswert: Bei den Bayern gewann Stürmer-Star Robert Lewandowski in dieser Saison sogar ein doppeltes Triple. Der Weltfußballer-Kandidat gewann mit seinem Team nicht nur alle Wettbewerbe, sondern war dabei auch immer bester Torschütze. "Er spielt einfach eine Wahnsinnssaison", befand Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem CL-Finale. 15 Mal traf Lewandowski, der im Finale leer ausging, in der Champions League, 34 Mal konnte er in der Bundesliga jubeln und sechs Treffer erzielte er im DFB-Pokal. "Ich bin keiner, der einzelne Spieler heraushebt", meinte Trainer Flick. "Er ist aber Torschützenkönig geworden, er ist für uns ein wahnsinnig wichtiger Spieler wie so viele andere auch."