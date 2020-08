Serie zum Bayern-Triple: Co-Trainer Hermann Gerland kann ruppig sein – und wird trotzdem gemocht

Als Spielgestalter Thiago Alcantara in Tränen ausbrach, überwältigt von der Freude über den Champions-League-Sieg und dem Abschiedsschmerz von Bayern, flüchtete er in die Arme von Hermann Gerland, busselte ihn herzhaft ab. Weil er den 66 Jahre alten Co-Trainer von Hansi Flick so gern hat – wie fast alle beim FC Bayern.

Als der Menschenfänger Flick im November 2019 den Cheftrainerposten von Niko Kovac übernahm, war seine erste Amtshandlung, den Menschenfänger Gerland, der im Nachwuchsleistungszentrum schon einen ruhigeren Job gefunden hatte, zu den Profis zurückzuholen. Dabei ist Gerland, wie er sich selbst beschreibt, kein Psychologe, der die Spieler streichelt, sondern einer, der "zum HB-Männchen wird, wenn einer Mist baut".

Müller, Kroos, Schweinsteiger, Lahm: Gerland förderte schon zahlreiche spätere Stars

So verlangte er früher in der Amateurmannschaft auch von Thomas Müller immer wieder einfachstes Passspiel. Als das endlich klappte, redete er dem eigenwilligen Louis van Gaal ein, dass Müller unbedingt in die Bundesliga-Mannschaft gehöre. Bis der Holländer sich schließlich als Entdecker feiern ließ und sagte: "Müller spielt immer." Ähnlich forcierte Gerland die Karrieren von Toni Kroos, David Alaba, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. Aktuell die von Joshua Zirkzee und einer Hand voll großer Talente, die bei Flick trainieren.

Gerland hatte sogar Anteil am Final-Tor von Kingsley Coman

Obwohl die Spieler seine humorvolle Art mögen, hassen sie Gerlands energische Art, wenn er zu seinem Lieblingsgerät, dem Kopfballpendel schreitet. So schaute Philippe Coutinho völlig entgeistert, als er zu Bayern kam, auf das Gerät der alten Schule. Aus Angst, sich beim Köpfen eine blutige Nase zu holen. "Auch du mein Sohn", schrie Gerland öfter mal in Richtung Kingsley Coman, der sich am liebsten versteckt hätte. Der Sprinter ist alles andere als ein Freund des Kopfballs. Angeblich wegen seiner Frisur. Für Gerland erst recht eine Herausforderung. Und siehe da: Der "Tiger", wie sie ihn seit den Zeiten als unbarmherziger Rechtsverteidiger des VfL Bochum nennen, hat einen nicht geringen Anteil am goldenen Tor im Finale gegen Paris. Wie aus dem Märchen: Der Schütze hieß Coman. Nicht mit den Füßen, mit dem Kopf.

Gerland hat gerne eine Stoppuhr in der Hand, eine Pfeife im Mund. Alte Schule eben – und trotzdem modern. "Der liebe Gott hat mir mitgegeben, dass ich laut und aggressiv bin. Dafür habe ich ein gutes Auge, ob es einer kann oder nicht." Milde lächelnd weiß der alte Mann im Trainerstab, wann er den Laptop-Trainern und Sportwissenschaftlern um Holger Broich das letzte Wort lassen muss. Und wann er in der Praxis ein paar Übungen doch nach seinem Geschmack abändert.

Ruhestand für den "Tiger"? Das darf er sich selbst aussuchen

Uli Hoeneß, der Gerland 1990 von Nürnberg zu den Bayern lockte, ist sein Fan auf Lebenszeit, genauso wie der viermalige Bayern-Trainer Jupp Heynckes. Er könne selbst bestimmen, wann er mal aufhört, sagte Hoeneß vor seinem Abschied als Präsident. Gerland hört öfter auf die Signale seines Körpers, kämpft mit Diabetes. Der Blutdruck steigt, wenn ihn Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Franz Beckenbauer mit breitem Grinsen fragen: "Sag mal Hermann, wie war das 1976, als du in Bochum gegen uns 4:0 geführt hast und Bayern 6:5 gewann?" Da kommt selbst Gerland ins Stottern.