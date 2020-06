FC Bayern im Triple-Modus - Lewandowski: "Wollen in Champions League noch besser spielen" 

Kaum war die achte Meisterschaft nacheinander eingefahren, ging es beim FC Bayern schon um die nächsten Titel. Insgesamt drei sollen es bis zum Ende der Saison sein. Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League - das Triple eben. So wie es 2013 unter Jupp Heynckes schon einmal gelang. "Wir haben gezeigt, dass wir die beste Mannschaft in Deutschland sind. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir in der Champions League noch besser spielen können", sagte Stürmer Robert Lewandowski bei Sky, nachdem er er mit seinem Siegtreffer beim 1:0 bei Werder Bremen das Münchner Meisterstück geliefert hatte.

Präsident Herbert Hainer ging kurz darauf noch weiter. "Ich würde mal die Experten zitieren: 'Diese Mannschaft hat das Zeug, das Triple zu gewinnen'", meinte der Klubchef und betonte, dass er mit Blick auf die Königsklasse "absolut zuversichtlich sei". Denn: "Die Mannschaft ist sehr fokussiert, Hansi Flick macht einen tollen Job." Der so gelobte Trainer meinte zum möglichen Triple: "Es ist der FC Bayern München. Wir haben unser erstes großes Ziel erreicht. Im Pokal haben wir noch das nächste Ziel. Die Champions League kann man noch nicht planen. Wir müssen erstmal das Spiel gegen Chelsea überstehen. Es wird wohl immer nur ein Spiel sein. Da müssen wir auf den Punkt fokussiert sein."

Rummenigge über Champions League: Ein wenig im Blindflug" Am Mittwoch und Donnerstag wird die UEFA wohl entscheiden, wie und wann es in der Königsklasse weitergeht. Derzeit sieht es so aus, dass die Champions League ab dem Viertelfinale in einer Art Turniermodus mit K.o.-Spielen ausgetragen wird. Schauplatz dürfte dem Vernehmen nach Lissabon sein. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sehnt die Klarheit über die Fortsetzung des wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerbs herbei. Schließlich befinde man sich derzeit "ein wenig im Blindflug".

Klar ist: Flick wird seinen Spielern nach dem Pokal-Finale am 4. Juli in Berlin gegen Bayer Leverkusen zwölf freie Tage gönnen, bevor die Vorbereitung auf die Königsklasse beginnt. Als problematisch könnte sich da erweisen, dass die Bundesliga bereits beendet ist, während in anderen Top-Liga weitergespielt wird. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus gab bei Sky zu bedenken, dass Bayern wochenlang "kein Pflichtspiel haben werde".

