FC Bayern kassiert bittere Heimpleite gegen Hoffenheim - So reagiert das Netz: "Lustlos-Auftritt"

Nach der 7:2-Gala bei Tottenham am Dienstag in der Champions League ist der FC Bayern im Bundesliga-Alltag hart gelandet. Auf den Kantersieg in London vor vier Tagen folgte eine schwache Leistung gegen die TSG Hoffenheim, die mit einer 1:2-Pleite bestraft wurde. Individuelle Fehler schlichen sich in das Spiel des deutschen Rekordmeisters ein und sorgten für die Niederlage gegen die Kraichgauer.