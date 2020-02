Pokal-Doppelpack von Lewandowski: FC Bayern mit Zittersieg gegen die TSG Hoffenheim

Der FC Bayern hat zum 13. Mal in Folge das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Titelverteidiger kam in der Runde der letzten 16 zu einem um Ende äußerst umkämpften 4:3 (3:1) gegen die TSG Hoffenheim und nahm damit erfolgreich Revanche an den Kraichgauern, die den Münchnern vor vier Monaten eine bittere Bundesliga-Heimpleite zugefügt hatten. Im Pokal-Duell erlebten die Fans in der Allianz Arena am Mittwochabend eine turbulente Anfangsphase mit zwei Eigentoren.