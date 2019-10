FC Bayern, TSG Hoffenheim, Werder Bremen: Serge Gnabry erklärt seine Transfers

Stammplatzgarantie bei Joachim Löw, unumstritten beim FC Bayern: Serge Gnabry ist der Shootingstar des deutschen Fußballs. Den Weg an die Spitze plante der 24-Jährige dabei offenbar ganz genau. In der der Sport Bild blickt der Flügelstürmer auf seine bisherigen Stationen und Transfers zurück. Dabei erklärt er, warum er zu jeder Zeit beim passenden Klub spielte. Gnabry für den bisher insgesamt nur 14 Millionen Euro an Ablösesummen gezahlt wurden, sagt: "Es werden heute sehr hohe Ablösesummen gezahlt, klar. Für mich hat mein Weg super funktioniert." Der Nationalspieler weiter: "Ich wollte mich Schritt für Schritt verbessern, um am Ende bei einem Verein wie dem FC Bayern Leistungsträger zu werden."

Schon als 15-Jähriger war der Flügelstürmer vom VfB Stuttgart zum FC Arsenal nach England. Bei den Londoner durchlief er die Nachwuchsakademie, wurde zwischenzeitlich an West Bromwich Albion ausgeliehen, schaffte den großen Durchbruch aber nicht. Also zog Gnabry 2016 für fünf Millionen Euro zu Werder Bremen weiter. Ein Transfer, der beim damaligen Arsenal-Trainer Arsene Wenger offenbar noch heute einen faden Beigeschmack hinterlässt. Denn: Auch der FC Bayern war schon vor gut drei Jahren an Gnabry interessiert und soll beim Wechsel eine Rolle gespielt haben.

Wenger: Bayern hat beim Gnabry-Transfer "manipuliert"

Während die Bremer und Münchner dies bestritten, schrieb der kicker damals, dass der deutsche Rekordmeister "nach einem Jahr einen Zugriff auf Gnabry" habe. Wenger: "Ich denke, dass Bayern hinter den Kulissen manipuliert hat, dass er wenn er nach Bremen geht, danach zu den Bayern gehen würde." Gnabry sagt der Sport Bild im Rückblick: "Die Entscheidung Bremen war damals goldrichtig für mich. Ich wusste, dass Bayern auch Interesse hatte. Aber der Schritt nach München wäre zu groß gewesen. Mein Ziel war es dennoch immer, das einmal zu schaffen."

Im Sommer 2017 überweisen die Münchner dann tatsächlich rund acht Millionen an Werder und verliehen das Top-Talent an die TSG Hoffenheim. Gnabry: "Nach meinem Treffen mit Julian Nagelsmann wollte ich als nächste Station in meiner Karriere Hoffenheim. Es gab andere Angebote, aber dort konnte ich mich am besten entwickeln." Zehn Bundesliga-Treffer gelangen dem Angreifer in seiner einzigen Saison im Kraichgau. Genug für den FC Bayern. 2018 kehrte Gnabry nach München zurück - und war endlich am Ziel.

