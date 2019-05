Nach Hoeneß-Attacke gegen Videobeweis: Jetzt kontert der Schiedsrichter-Boss

Diese Entscheidung des Videoschiedsrichters vermieste dem FCB die vorzeitige Meisterfeier, denn bei einem Sieg in Leipzig wäre dem Rekordmeister der 29. Bundesliga-Titel (und der siebte in Serie nicht mehr zu nehmen gewesen. Das schmeckte Hoeneß natürlich gar nicht.

Hoeneß war nach FCB-Remis in Leipzig in Angriffslaune

Nun muss München am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt punkten - und Hoeneß ob seiner Verbalattacke mit einem Konter leben. Denn der Chef der DFB-Schiedsrichter Hoeneß gibt dem Präsident klar contra. "Ich muss Herrn Hoeneß widersprechen", sagte Jochen Drees der Bild. "Denn bei der Frage 'Abseits oder nicht?' gibt es keinen Ermessensspielraum. Abseits ist faktisch, da gibt es nur Schwarz oder Weiß."

Im Fall von Lewandowski ist für Drees klar, das der Pole im Abseits stand. Für diese Fälle gebe es nämlich hochauflösende Kameras. "Da alle Kamera synchronisiert sind, lassen sich sowohl genau der Moment des Abspielimpulses in dem einen Bild auch auch das Standbild der Spieler, die der Torlinie am nöchsten sind, in einem anderen Bild parallel festhalten. Abschließend wird nach einem standardisierten Vorgehen die kalibrierte Linie angelegt."