Bayern-Präsident Uli Hoeneß gesteht: "Das war der größte Fehler meines Lebens"

Uli Hoeneß ist eine der schillerndsten Figuren der Geschichte des FC Bayern München. Seit fast 40 Jahren ist der ehemalige Nationalspieler in Führungspositionen beim FCB aktiv. Er ist Präsident und Vorsitzender des Aufsichtsrats des Rekordmeisters. Beide Ämter soll der frühere Adidas-Boss Herbert Hainer in Zukunft übernehmen. Hoeneß wird bei der nächsten Jahreshauptversammlung am 15. November nicht mehr als Präsident kandieren. In einem Abschieds-Interview mit dem Vereinsmagazin "51" hat der 67-Jährige nicht nur über sportliche Aspekte wie die Aufgaben seines Nachfolgers Hainer gesprochen - sondern auch den größten Fehler seines Lebens gestanden.

Uli Hoeneß verrät: So sehr hat ihn die Zeit im Gefängnis geprägt

Die Zeit im Gefängnis habe Hoeneß geprägt: "So verrückt es klingt: Auch diese Zeit möchte ich nicht missen. In schweren Stunden erinnere ich mich an die Schicksale, die ich da mitbekommen habe", sagte der 67-Jährige. Zudem habe er während des Absitzens seiner Strafe "teilweise so rührende Briefe bekommen, dass ich in meiner Zelle wie ein Kind geweint habe".

Ein Erlebnis aus dem Gefängnis ist dem künftigen einfachen Aufsichtsratsmitglied bis heute in Erinnerung geblieben: "Einmal saß einer noch in meiner Kammer, obwohl er entlassen war. Er sagte, er wüsste nicht, wohin er soll. Keiner hat ihn abgeholt. Irgendwann saß er dann doch in einem Taxi. Ins Nirgendwo. Solche Erlebnisse gehen nicht spurlos an einem vorüber", sagte Hoeneß.

