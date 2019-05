FC Bayern: Uli Hoeneß bekräftigt Transfer-Empfehlung an Jerome Boateng: "Das verträgt er nicht"

Jerome Boateng und der FC Bayern München: Diese Beziehung scheint nach acht Jahren nun endgültig zerbrochen zu sein. Schon am Sonntag überraschte Bayern-Präsident Uli Hoeneß mit der klaren Empfehlung RIchtung Boateng, den FC Bayern zu verlassen ("Ich glaube, er braucht eine neue Herausforderung") - am Rande des "Retterspiels" des FC Bayern in Kaiserslautern bekräftigte und begründete Hoeneß seine Aussagen. Nun deutet alles auf ein Ende im Sommer hin.