Hoeneß schießt gegen Kritiker des FC Bayern - und will mit Bundestrainer Löw sprechen

Uli Hoeneß in der Mixed-Zone: Das ist nach Spielen des FC Bayern München grundsätzlich ein Pflichttermin. So auch nach der 6:0-Gala gegen den 1. FSV Mainz 05. Hoeneß sprach über das FCB-Aus in der Champions League, die starke Vorstellung von James Rodriguez, der drei Tore erzielte, die angekündigte Kritik an Bundestrainer Joachim Löw nach der Ausbootung der Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels - und die von der FIFA geplante Klub-WM. Ein wenig Medienkritik war auch noch dabei.