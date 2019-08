Hoeneß erklärt "Zwistigkeiten" der Bayern-Bosse - Rummenigge: "Keiner wollte überflüssig sein"

Uli Hoeneß hat seinen Rückzug aus der Spitze des FC Bayern München mit verschiedenen Motiven begründet - eine Auseinandersetzung mit Karl-Heinz Rummenigge gehört nach seinen Worten nicht dazu. „Nein, das hat nicht dazu beigetragen“, sagte der Präsident des FCB am Freitag. In der einen oder anderen Sachfrage habe man unterschiedliche Auffassungen gehabt und es sei auch mal etwas lauter geworden, aber es sei immer eine Diskussion in der Sache gewesen.