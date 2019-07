Abgang von Uli Hoeneß? Karl-Heinz Rummenigge erklärt die Zukunft des FC Bayern mit Oliver Kahn

Uli Hoeneß und der FC Bayern - zwei Namen, die für viele Fans untrennbar miteinander verbunden sind. Das ist die Zeit des ehemaligen Nationalspielers seit seinem Amtsantritt als Bayern-Verantwortlicher in Bildern. ©

Die Karriere von Uli Hoeneß als Verantwortlicher beim FC Bayern in Bildern

Rummenigge vor Abschied? "Nicht geplant"

Im Interview mit der Bild am Sonntag verweigert nun auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge einen Kommentar zu diesem Thema. "Ich möchte das nicht kommentieren. Das ist exklusiv eine persönliche Entscheidung von Uli Hoeneß , und Uli möchte seine Entscheidung erst den zuständigen Gremien des FC Bayern mitteilen" , sagte Rummenigge. Dass der ehemalige Adidas-Chef Herbert Hainer die Nachfolge von Hoeneß antreten könne, ließ er ebenso offen. "Ich möchte mich nicht an Spekulationen beteiligen", erklärte Rummenigge.

Zu generellen Fragen über die Zukunft des FCB äußerte sich der 63-Jährige schon. Zum Beispiel dazu, wie es mit ihm selbst beim Klub weitergehen soll. An ein vorzeitiges Ende als Vorstandsboss (Vertrag bis Ende 2021) denkt Rummenigge derzeit nicht. "Das ist nicht geplant. Mir macht der Job Spaß, er ist sehr interessant und mit großer Verantwortung verbunden" , sagte der ehemalige Profi der Münchner. "Natürlich wird der Tag kommen, an dem ich nicht mehr Vorstandsvorsitzender des FC Bayern bin. Der Tag kam auch als Fußballer und als Vorsitzender der ECA (European Club Association; d. Red.). Ich habe damit kein Problem."

Uli Hoeneß plant Rückzug: So reagiert das Netz - "FC Bayern hat ihm viel zu verdanken"

Bericht: Uli Hoeneß zieht sich beim FC Bayern zurück - noch in diesem Jahr

Rummenigge: Kahn "wird das packen"

Fest steht allerdings, dass Vereins-Legende Oliver Kahn nach Rummenigges Vertragsende im Dezember 2021 die Rolle als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern übernehmen soll. Schon zum 1. Januar 2020 wird Kahn in den Vorstand des FCB einsteigen. Die Zukunft des Klubs sieht Rummenigge aufgrund dieser Planung in guten Händen. "Das ist bei uns nun sehr gut gelöst, ich halte Oliver Kahn für eine gute Wahl. Er muss sich einarbeiten, denn den Job kannst du nicht an der Uni erlernen oder automatisch bewerkstelligen, weil du ein guter Spieler warst", sagte Rummenigge. "Aber: Oliver wird das packen. Er macht auf mich heute einen guten, ruhigen, ausgeschlafenen Eindruck."