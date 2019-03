FC Bayern: Uli Hoeneß lobt Ex-Trainer Louis van Gaal zum Karriereende in höchsten Tönen

Als Trainer des FC Bayern München (2009 bis 2011) feierte er große Erfolge, nun hat Louis van Gaal im holländischen Fernsehen sein Karriereende bekannt gegeben. Der 67-Jährige wird keinen Job mehr im Profifußball annehmen. FCB-Präsident Uli Hoeneß lobt seinen Ex-Trainer auf der vereinseigenen Homepage nun in höchsten Tönen: "Louis van Gaal ist rein fachlich gesehen einer der besten Trainer der Welt. Aus meiner Sicht ist er verantwortlich dafür, dass der FC Bayern seinen Fußball grundlegend verändert hat . Ballbesitz, Positionsspiel - das hat er maßgeblich initiiert", so Hoeneß. "Jupp Heynckes und Pep Guardiola haben das dann weitergeführt und teilweise verbessert."

Hoeneß: "Van Gaal ein Mensch, der einen ganz schwer an sich heranlässt"

Van Gaal gewann mit dem Verein 2010 die Deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und erreichte das Finale der Champions League, doch am 7. März 2011 kündigte der Klub an, dass sein Vertrag vorzeitig und einvernehmlich aufgelöst wird. Grund hierfür sei die unterschiedliche Auffassung über die strategische Ausrichtung des Klubs. Am 11. April wurde van Gaal dann vorzeitig beurlaubt, nachdem er mit dem FC Bayern auf den vierten Tabellenplatz in der Bundesliga abgerutscht war. Das Verhältnis zu Hoeneß soll laut damaligen Medienberichten stark belastet gewesen sein. Immer wieder soll Hoeneß seinem Trainer in die Aufstellung geredet haben, unter anderem sollte Franck Ribery immer spielen - und Philipp Lahm als Linksverteidiger eingesetzt werden, wie der Holländer einst in einem Interview verriet.