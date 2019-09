Bayern-Boss Uli Hoeneß nach turbulenter Woche: "Mein Bedarf ist für eine Zeit lang gedeckt"

Dieses Mal musste niemand in Deckung gehen. Drei Tage nach seiner Abrechnung mit so ziemlich allen, die nicht Manuel Neuer heißen oder klar dem FC Bayern zuzuordnen sind, zog es Uli Hoeneß am Samstag im Anschluss an das 4:0 gegen den 1. FC Köln vor, zur Debatte um den Platz um deutsche Tor zu schweigen. "Mein Bedarf ist für eine Zeit lang gedeckt", rief er den wartenden Journalisten zu und rauschte durch die Katakomben der Allianz Arena. Hoeneß hatte zuletzt genug gesagt, den DFB kritisiert, dessen Direktor Oliver Bierhoff und natürlich Marc-André ter Stegen, der es gewagt hatte, geringe Einsatzzeiten in der Nationalmannschaft zu beklagen.