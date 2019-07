Wird er Nachfolger von Uli Hoeneß beim FC Bayern? Das ist Herbert Hainer

Dass Herbert Hainer am 3. Juli 1954 geboren wurde, einen Tag vor dem Wunder von Bern, ist wohl einfach die Ironie des Schicksals. Den ersten Weltmeister-Titel der deutschen Mannschaft in den Schraubstollen-Schuhen von Zeugwart Adi Dassler erlebte der spätere Adidas-Chef so gerade noch rechtzeitig. Es sollte die Geburtsstunde des heutigen Sportartikel-Weltkonzerns werden.

15 Jahre und sieben Monate stand Hainer Adidas zwischen 2001 und 2016 vor, niemand „regierte“ länger an der Spitze eines DAX-Konzerns. Und ab November könnte der 65-Jährige das Amt des Präsidenten sowie den Vorsitz des Aufsichtsrates beim FC Bayern von Uli Hoeneß übernehmen, der bei der Jahreshauptversammlung dann offenbar Abstand von diesen Posten nehmen will. Der 67-Jährige kündigte an, seine Entscheidung erst am 29. August mitteilen zu wollen.