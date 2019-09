Trotz Abschied als Präsident: Hoeneß will Bayern-Basketballer weiter unterstützen

Uli Hoeneß wird trotz seines angekündigten Rückzuges als Präsident des FC Bayern München die Basketball-Abteilung des Klubs weiter unterstützen. „Die Fans müssen sich keine Sorgen machen. Ich habe gesagt, dass wenn mich der FC Bayern München in bestimmten Bereichen braucht, werde ich da aushelfen . Und speziell im Basketball wird es eine Zeit geben, wo der Sport noch ein bisschen Unterstützung braucht “, sagte Hoeneß am Sonntag bei „Magenta Sport“.

Der 67-Jährige, der großer Basketball-Fan ist und die Korbjäger bei den Bayern mit aufbaute, will am 15. November nicht wieder als Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters kandidieren. Seinen Vorsitz im Aufsichtsrat stellt er in der ersten Sitzung nach der Jahreshauptversammlung zur Verfügung. Sein Nachfolger wird der langjährige Adidas-Boss Herbert Hainer. „Herbert Hainer liebt diesen Sport sehr, wie ich auch“, bekräftigte Hoeneß, der weiter so oft wie möglich zu den Heimspielen der Basketballer gehen will.