FC Bayern: Uli Hoeneß verrät Detail über Nachfolger Kahn und Hainer: "... dann hätte ich noch einmal kandidiert"

Uli Hoeneß über Amt des Präsidenten beim FC Bayern: Das hätte passieren müssen, damit er erneut kandidiert

Uli Hoeneß: Klare Vorgabe an Bayern-Nachfolger Kahn und Hainer

Hoeneß gab den kommenden neuen Führungskräften des FCB auch direkt eine Ziel-Vorgabe mit auf den Weg: "Ohne mich sähe dieser FC Bayern anders aus. Wenn meine Nachfolger das ähnlich hinbekommen, könnten doch alle recht glücklich sein." Er selbst sei später als einfaches Aufsichtsratsmitglied "nicht so ehrgeizig, dem Verein jetzt weiter meinen Stempel aufzudrücken". Er wolle mehr Berater sein: "Meine Stärke war immer, dass ich nie von mir dachte, alles besser zu wissen. Sondern dass ich an jeder Hand Leute hatte, die ich um Rat fragen konnte, die mich korrigiert haben, die mir was sagen durften. Und so eine Ratgeberfigur möchte ich jetzt für die anderen werden."