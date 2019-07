Bericht: Uli Hoeneß zieht sich beim FC Bayern zurück - noch in diesem Jahr

Diese Nachricht kommt aus heiterem Himmel - und trifft die Bundesliga unvorbereitet: Nach Informationen der Bild zieht sich Uli Hoeneß noch in diesem Jahr aus der Klubführung des FC Bayern München zurück. Ein Vereinssprecher wollte sich während der USA-Reise des Deutschen Meisters dazu nicht äußern.

Der 67-Jährige hat den Klub in den vergangenen Jahren als Spieler, Manager und Präsident wie kein Zweiter geprägt. So sehr, dass viele Fans sich den Klub ohne den oftmals exzentrischen Bayern-Boss kaum vorstellen können. Und doch: Hoeneß hat im Hintergrund seinen Abschied vorbereitet. Wie die Bild meldet, plant der Präsident, sich bei der Jahreshauptversammlung im November nicht erneut zur Wiederwahl als Präsident zu stellen. Auch sein Amt als Aufsichtsratschef will der Top-Manager aufgeben.