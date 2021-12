Uli Hoeneß adelt Bayern-Star Robert Lewandowski: Traue ihm zu, "dass er Ministerpräsident in Polen wird"

Der Stürmer sei mittlerweile "eine unheimliche Identifikationsfigur, vor allem international", die "für absolute Weltklasse" stehe und "einen super Ruf" genieße, der wiederum mit dem Klub in Verbindung gebracht werde. Hoeneß würdigte vor allem Lewandowskis professionelles Verhalten abseits des Platzes: "Er äußert sich immer sehr positiv über den FC Bayern und hat uns auch in schwierigen Zeiten nie mit unsachlichen Kommentaren provoziert."

Auch für die Zeit nach der Zeit als Fußball-Profi glaubt der langjährige Macher des FC Bayern an eine große Zukunft des 33-Jährigen: "Robert würde ich es sogar zutrauen, dass er Ministerpräsident in Polen wird, wenn er in die Politik ginge." Lewandowski habe einen "klaren Blick auf die Welt", sei "ein intelligenter Bursche" und "ein Mensch, der viel nachdenkt", begründet Hoeneß und ergänzt: "Robert weiß, was er will. (...) Er ist absolut ausgeschlafen und hat klare Vorstellungen vom Leben."