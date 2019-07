Zwischen Tränen und Titeln: Die Karriere von Hoeneß als Verantwortlicher beim FC Bayern in Bildern

Nun scheint es so, als würde der Patron, der den Rekordmeister und die Bundesliga für immer verändert hat, ab November nicht mehr erreichbar sein, wenn jemand an der Säbener Straße anruft. Hoeneß tauscht laut eines Bild-Berichts sein Präsidentenbüro, in dem immer noch die Rattanmöbel aus seiner Managerzeit stehen, gegen deutlich mehr Ruhe in seinem Anwesen am Tegernsee. Der SPORTBUZZER blickt auf eine Zeit voller Höhen und auch einiger Tiefen zurück.