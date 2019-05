Bayern-Boss Uli Hoeneß verrät: Diesen Spieler hätte der FCB nie verkaufen dürfen

In einer Dokumentation über Toni Kroos gesteht sich Bayern-Boss Uli Hoeneß einen Fehler ein. In einem am Dienstag veröffentlichten Trailer für den Film über den Nationalspieler, die am 30. Juni in die Kinos kommt, ist eine Szene mit dem Präsidenten des Rekordmeisters zu sehen, in der er Selbstkritik für die Trennung von dem Mittelfeldmann im Sommer 2014 äußert. "Ein Verein muss manchmal harte Entscheidungen treffen - und das war eine harte, vielleicht die falsche", sagt der 67-Jährige demnach.