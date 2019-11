FC Bayern: Uli Hoeneß mit Klartext zu Trainer Niko Kovac und der Krise beim FCB

Die Karriere von Uli Hoeneß beim FC Bayern in Bildern Uli Hoeneß und der FC Bayern - zwei Namen, die für viele Fans untrennbar miteinander verbunden sind. Das ist die Zeit des ehemaligen Nationalspielers seit seinem Amtsantritt als Bayern-Verantwortlicher in Bildern. ©

Uli Hoeneß: So deutlich nimmt er FC-Bayern-Trainer Niko Kovac in Schutz

Hoeneß, der zuletzt schon mit Aussagen über seine Gefängnis-Strafe und seine Nachfolger beim FC Bayern auf sich aufmerksam gemacht hatte, will die durchwachsenen Auftritte des FCB in den zurückliegenden Wochen nicht überbewerten. Wir "jammern hier auf hohem Niveau. Wir sind in der Champions League ungeschlagen, in der Meisterschaft dabei. Eines sage ich Ihnen: Die Langeweile in der Bundesliga kommt noch früh genug", meinte Hoeneß.

Dass Manuel Neuer nach dem schwachen Auftritt beim 2:1 im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum schonungslosen Klartext sprach (unter anderem: "Das war nicht das, was man vom FC Bayern erwarten kann. Das war enttäuschend und traurig") gefiel Hoeneß: "Ich finde es prima, wenn der Kapitän das so deutlich anspricht", sagte der Präsident, der sein Amt am 15. November niederlegen wird. Bayern-Trainer Kovac nahm er im gleichen Atemzug in Schutz: "Denn man sollte aufhören, immer nur auf den Trainer einzuhauen, die schlechten Spiele macht nicht der Trainer, sondern die Mannschaft."

Wurde Niko Kovac vom Bayern-Team gegen Bochum im Stich gelassen? Das sagt Hoeneß

Dass das Bayern-Team Kovac in Bochum im Stich gelassen haben, wies der Bayern-Boss zugleich strengstens zurück: "Wir wollen hier kein Scherbengericht machen. Wir fangen jetzt schon an, uns nach Siegen auseinanderzunehmen. Das dürfen Sie nicht so machen, da müssen wir uns schon dagegen wehren", so der 67-Jährige. Laut Hoeneß trägt auch das DFB-Team eine Mitschuld an den schwachen Spielen des FC Bayern. "Das Hauptproblem bei allen großen Mannschaften sind diese unsäglichen Länderspielpausen. Deswegen wird es immer wieder holpern, keine Frage. Aber, wenn es mal läuft, dann wird es schwierig für die anderen."

Der Bundesliga-Zweite werde sich wieder steigern. "Ich freue mich auf die Spiele in Frankfurt und auch gegen Dortmund, weil ich gar keine Sorgen habe, dass unsere Mannschaft die zu leicht nimmt", befand Hoeneß vor den nächsten beiden Ligaspielen. "Bei unserer Mannschaft habe ich immer das Gefühl: Dann, wenn es darauf ankommt, wie in Tottenham, wie in Leipzig, wie auf Schalke, dann spielt sie gut und die Spieler geben Gas."

Niko Kovac zu Uli Hoeneß: "Eine Ikone dieses Klubs"

