FC Bayern: Uli Hoeneß kündigt Transferattacke an - "Größtes Investitionsprogramm"

Frankfurts Luka Jovic zählt zu den besten Angreifern in dieser Liga. In einem „Bild“-Interview sagte er: „Ich würde nächste Saison gern hier spielen.“ Die SGE will aber die Kaufoption ziehen. Dann wäre die Ablösesumme des Serben frei verhandelbar. ©

Nur Wechsel von Pavard und Arp sind fix

Unklar ist nach wie vor die Zukunft von Superstar James , dessen Leihe von Real Madrid in drei Monaten ausläuft. Für eine festgeschrieben Ablösesumme von etwa 40 Millionen Euro könnte der FCB einen Transfer des Kolumbianers eintüten, was in dessen derzeitiger Form durchaus ein lohnendes Geschäft wäre. Auch auf Lucas Hernandez von Atletico Madrid haben die Münchener ein Auge geworfen. Im Winter kam keine Einigung zustande - ob sich das im Sommer-Transferfenster ändert, ist ungewiss.

Bayern-Transferattacke: Hoeneß bleibt unkonkret

Eine große Transferoffensive hatte Bayern-Präsident Hoeneß bereits vor einigen Wochen bei seinem Auftritt in der Talksendung "Doppelpass" bei Sport1 angekündigt. „Wenn sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison“, betonte der 67-Jährige dort Ende Februar. Etwas konkret wurde er dabei zur Personalie Hernandez: „Wir werden sicher noch in der Innenverteidigung was machen, da wurde ein Name ja schon genannt. Ich würde mal sagen: lauwarm.“ Abgesehen davon bleibt es - trotz der erneuerten Ankündigung von Hoeneß - in Bezug auf die Transferattacke des FCB dabei: Nichts Genaues weiß man nicht.