Vor Rückzug beim FC Bayern: Uli Hoeneß will Hasan Salihamidzic noch schnell zum Vorstand machen

Eine letzte Aufsichtsratssitzung fällt in die noch bis zum 15. November währende Amtszeit von Uli Hoeneß beim FC Bayern . Dort hat er am 11. November offiziell letztmals die Möglichkeit, wichtige Entscheidungen zu veranlassen. Die für den 67-Jährigen wichtigste dreht sich dabei um die Personalie Hasan Salihamidzic. Der 42-jährige Sportdirektor, der als Hoeneß' Schützling gilt, soll laut einem Bericht der Sport Bild noch vor dem Ausscheiden des Präsidenten in den Vorstand des Rekordmeisters aufrücken.

Während der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und der am 1. Januar 2020 einsteigende Oliver Kahn über eine Zukunft Salihamidzic' als Bayern-Sportdirektor (Vertrag bis 30. Juni 2020) entscheiden würden, ist die Beförderung des Bosniers in den Vorstand Aufsichtsrats-Sache - mit Hoeneß als Vorsitzendem. Aber eben nur noch bis 15. November. So könnte dieser die Entscheidung an jenem 11. November durchboxen - und bei der Jahreshauptversammlung in der Münchner Olympiahalle, bei der Hoeneß seinen letzten Auftritt haben wird, offiziell verkünden.