FC Bayern: Umbruch im Nachwuchsbereich - Hoeneß-Neffe übernimmt Amateure

Der FC Bayern stellt sich im Nachwuchsbereich neu auf. Im Anschluss an den sensationellen Aufstieg in die 3. Liga nach Sieg in der Relegation über die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg wird Amateure-Trainer Holger Seitz befördert. Er rückt in die sportliche Führung des FC Bayern Campus, so der Name des Nachwuchsleistungszentrums nördlich von München nahe der Allianz Arena.