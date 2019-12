Bericht: FC Bayern droht Umbruch im Sommer 2020 - acht FCB-Stars mit offener Zukunft

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Zukunft von Manuel Neuer weiter offen - verzichtet der FCB auf Nübel-Transfer?

Bei Manuel Neuer ist eine Vertragsverlängerung nach SPORTBUZZER-Informationen noch nicht konkret geplant. Der 33-Jährige, der sich offenbar alle Optionen offen halten will, verdient sich immer noch das Prädikat Weltklasse, was die Klubchefs Medienberichten zufolge auch dazu bewogen haben soll, im nächsten Sommer auf einen Transfer seines möglichen Erben Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zu verzichten. Der 23-Jährige hätte ablösefrei kommen können, da Neuer aber auch in Zukunft unangefochtene Nummer 1 bleiben will, dürfte es beim bewährten Torwart-Gespann mit Ersatzkeeper Sven Ulreich bleiben. Vielleicht auch über die Saison 2020/21 hinaus.