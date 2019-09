FC Bayern pulverisiert Umsatz-Rekord: So viel Geld erwirtschaftete der FCB 2018/19

Der FC Bayern München hat nach Angaben seines Finanzchefs Jan-Christian Dreesen eine neue finanzielle Bestmarke erreicht. Der Umsatz des Rekordmeisters stieg nach Informationen von n-tv in der Saison 2018/19 auf 750 Millionen Euro. „Wir haben in der Tat ein fantastisches Jahr gehabt sportlich mit dem Double, aber auch wirtschaftlich. Mit 750 Millionen Euro Umsatz war das für uns ein absolutes Rekordjahr“, wurde Dreesen am Dienstagabend in einer Pressemitteilung von n-tv/n-tv.de zitiert.