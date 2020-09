FC Bayern und BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Supercup-Duell

Auf das Quadruple folgt das "Quintuple". Die Spieler des FC Bayern haben noch einen draufgesetzt und sechs Tage nach dem Gewinn des europäischen Supercups auch den nationalen Supercup gewonnen. Der Meister und Pokalsieger siegte in der Allianz Arena gegen Vizemeister Borussia Dortmund mit 3:2 dank eines fulminanten Mentalitätstreffers samt kuriosem Abschluss von Joshua Kimmich (82.). Es war ein wahrer Kraftakt, nachdem die Münchner bereits mit 2:0 (Tore: Corentin Tolisso und Thomas Müller) geführt hatten, ehe Julian Brandt und Erling Haaland ausgleichen konnten.

Damit hat Trainer Hansi Flick nun seinen fünften Titel anno 2020 gewonnen. Fünf Trophäen und nur drei Niederlagen seit seiner Beförderung vom Assistenten zum Cheftrainer im November letzten Jahres – was für eine Bilanz. Auch dank Kimmich, der mit Alphonso Davies und Manuel Neuer zu den besten Spielern zählte. Für den SPORT BUZZER hat Reporter Patrick Strasser die Leistungen der Münchener gegen den BVB genau unter die Lupe genommen und mit Noten bewertet. Die Einzelkritik zum Sieg im deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund im Supercup seht ihr in der folgenden Bildergalerie

FC Bayern in Noten gegen den BVB: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik

Borussia Dortmund muss sich dagegen ärgern: Für den BVB um Stürmer-Star Erling Haaland war deutlich mehr drin. Besonders in der zweiten Halbzeit vergab der Vizemeister vor allem in der zweiten Halbzeit einige Chancen. Für den SPORTBUZZER hat Reporter Felix Meininghaus den Auftritt der Dortmunder bewertet. Alle BVB-Spieler in der Einzelkritik!