FC Bayern und BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Topspiel - Lewandowski schlägt Haaland

Das Topspiel des Spieltags, der deutsche Klassiker zwischen dem Meister FC Bayern München und Borussia Dortmund war ein echtes Spitzenspiel, ein packender Fight mit zwei Protagonisten und einem späten Helden, den Ex-Schalker Leon Goretzka, der in der 88. Minute mit dem 3:2 das Spiel komplett drehte erzielte. Nach einem 0:2-Rückstand durch den Doppelpack von Erling Haaland in den ersten neun Minuten drehten die Bayern wütend auf und glichen bis zur Pause durch einen Doppelpack des anderen Top-Torjägers, des Weltfußballers Robert Lewandowski, richtig auf. Der Pole erzielte seine Saisontreffer 29 und 30, den zweiten per Elfmeter nach Videobeweis. Mit Nummer 31 stellte er in der 90. Minute auf 4:2 . Am Ende war's doch wieder ein Bayern-Statement - und Lewandowski schlägt Haaland! Der Abo-Meister bleibt damit weiter Tabellenführer, zwei Zähler vor Verfolger RB Leipzig. Die Sachsen hatten am Nachmittag beim SC Freiburg mit 3:0 gewonnen.

Beide Teams haben bis zur Länderspielpause Ende März noch ein knackiges Programm zu absolvieren. Der FCB gastiert am kommenden Samstag bei Werder Bremen, während der BVB gleichzeitig Hertha BSC empfängt. Allerdings haben Dortmunder dann schon ein weiteres Spiel in den Knochen. Am Dienstag steht das Achtelfinal-Rückspiel (Hinspiel: 3:2) gegen den FC Sevilla in der Champions League an. Die Bayern haben es in der Königsklasse einfacher. Sie treffen in der übernächsten Woche am Mittwoch auf Lazio Rom. Das Weiterkommen sollte nach dem 4:1 im Hinspiel in Italien nur noch Formsache sein. Am letzten Spieltag vor den kommenden Länderspielen (20. März) trifft der FC Bayern zuhause an einem Samstag auf den VfB Stuttgart, während wieder zeitgleich der BVB in Köln spielt.