FC Bayern und BVB in Noten: Die Einzelkritik zum FCB-Sieg im Bundesliga-Gipfel

Der deutsche Clásico zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München war ein echtes Topspiel, das alles hatte und bot, was Samstagabendunterhaltung braucht. Fünf Treffer, wunderbare Tore, umstrittene Szenen und ein Platzverweis für BVB-Trainer Marco Rose. Bayern siegte mit 3:2, baut den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte aus.

Im 130. Duell beider Vereine vor aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen lediglich 15.000 Zuschauern im Signal Iduna Park erzielte Robert Lewandowski einen Doppelpack, das zwischenzeitliche 2:1 hatte Kingsley Coman gemacht. Julian Brandt hatte die 1:0-Führung für die Dortmunder erzielt, Erling Haaland das 2:2. Der Siegtreffer war ein vom VAR intervenierter Handelfmeter (Mats Hummels). Für den SPORT BUZZER hat Patrick Strasser die Leistung der Bayern-Profis in Noten bewertet.

Der FC Bayern in der Einzelkritik gegen den BVB

Ewig jung – der deutsche Klassiker zog die Menschen auch mit drastisch reduzierter Zuschauerzahl in ihren Bann. Der BVB lieferte dem Rekordmeister einen großen Kampf, der nicht belohnt wurde. Für den SPORT BUZZER hat Felix Meininghaus die BVB-Profis unter die Lupe genommen. Wie sich die Dortmunder aus der Affäre zogen, hat er in der Einzelkritik zusammengefasst.

Der BVB hat am Samstagabend bitter gegen den FC Bayern verloren. Für den SPORTBUZZER hat Felix Meininghaus die Leistung der Schwarz-Gelben in Noten bewertet. ©

Unter der Woche geht es für die Bayern am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League mit einem Heimspiel gegen den FC Barcelona weiter. Die Münchner stehen jedoch schon als Gruppensieger fest. Der BVB trifft bereits am Dienstag zu Hause auf Besiktas Istanbul, kann sich als Dritter der Gruppe tabellarisch weder verbessern noch verschlechtern.