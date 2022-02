FC Bayern und Co. betroffen: 25.000 Zuschauer möglich – maximal 50 Prozent Stadion-Auslastung

Im Bundesland Bayern dürfen schon ab Donnerstag mehr Zuschauer in die Stadien. Wie das Kabinett am Dienstag bekanntgab, dürfen ab sofort maximal 25.000 Fans die Spiele des FC Bayern und Co. live in den Arenen verfolgen. Die maximale Auslastung liegt aber bei höchstens 50 Prozent.