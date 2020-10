FC Bayern und Hertha BSC in der Einzelkritik: Die Noten zum Bundesliga-Duell

Cordoba behauptet sich mehrfach

Die Spieler von Hertha BSC zeigten sich nach der Partie entsprechend enttäuscht, die Chance, gegen den Rekordmeister einen Punkt zu holen war selten so groß wie an diesem Abend. Das verdienten sich die Berliner Spieler vor allem mit viel Courage, gerade in der zweiten Hälfte. Die Bestnote verdiente sich dabei Angreifer Jhon Cordoba. Der Neuzugang vom 1. FC Köln behauptete sich mehrmals sehenswert gegen seine Gegenspieler aus der Bayern-Defensive. Vor seinem Abseits-Tor schüttelte er Weltmeister Lucas Hernandez ab wie eine lästige Fliege, auch gegen David Alaba war er körperlich überlegen.

Maximilian Mittelstädt erwischte dagegen einen Tag mit viel Schatten und wenig Licht, unter anderem verursachte er den Elfmeter in der Nachspielzeit an Robert Lewandowski und ließ auch vor dem 3:2 der Bayern Gegenspieler Thomas Müller laufen. SPORTBUZZER-Redakteur Stephan Henke hat alle Berliner Spieler mit Noten bewertet. Seht euch in der Bildergalerie die Einzelkritik an: