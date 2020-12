FC Bayern und RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum Topspiel - Sané schwach, Bestnote für Forsberg

Titelverteidiger FC Bayern München und Verfolger RB Leipzig lieferten sich ein Topspiel, das den Namen aber mal so wirklich verdiente. Ein unterhaltsamer Schlagabtausch mit wechselnden Führungen. Am Ende steht ein 3:3 (2:2) - mit Top-Offensive und teils lausige Defensiv-Reihen auf beiden Seiten. Beim Bundesliga-Kracher in der Allianz Arena traf Thomas Müller für Bayern doppelt, dazu Jamal Musiala. Für die Gäste waren Christopher Nkunku, Justin Kluivert und Emil Forsberg erfolgreich. Damit bleibt Tabellenführer Bayern nach zehn Spieltagen weiter zwei Punkte vor dem Herausforderer aus Sachsen.

LVZ-Chefreporter Guido Schäfer hat sich auf die Spieler von RB Leipzig konzentriert. Viele Youngster konnten gegen den Rekordmeister glänzen - und auch ein Routinier. Doch welche Noten haben sich Justin Kluivert und Co. dafür verdient? Die Auflösung gibt es in der Einzelkritik!

Für den FC Bayern und RB Leipzig geht es nach dem Topspiel Schlag auf Schlag weiter: Am Mittwoch empfängt der Rekordmeister Lokomotive Moskau in der Champions League, am kommenden Samstag gastiert der FCB bei Union Berlin - ehe dann vier Tage später das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf dem Plan steht. Wiederum drei Tage später folgt dann der nächste Gipfel bei Bayer Leverkusen (19. Dezember). RB Leipzig kämpft dagegen am Dienstag um das Weiterkommen in der Champions League im letzten Vorrunden-Duell gegen Manchester United. Danach folgen noch vier Partien: gegen Werder Bremen (kommender Samstag), bei der TSG Hoffenheim (16.12.), gegen den 1. FC Köln (19.12.) und das Pokalspiel beim FC Augsburg (22.12.).