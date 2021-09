FC Bayern und RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Topspiel: Musiala bester Mann, Simakan stößt an Grenzen

Der Meister und Titelverteidiger FC Bayern München hat mit einem ganz starken und souveränen Auftritt bei Vize-Meister und Herausforderer RB Leipzig gewonnen. Beim 4:1 trafen Robert Lewandowski (per Handelfmeter nach VAR-Entscheidung) sowie der für den verletzten Serge Gnabry eingewechselte Jamal Musiala (47.) und der erneut bemerkenswert gute Leroy Sané (54.). Den Anschlusstreffer für die Sachsen erzielte Konrad Laimer mit einem sehenswerten Distanzhammer (58.). In der Nachspielzeit setzte Eric-Maxim Choupo-Moting noch einen drauf – 4:1 für die Gäste.

LVZ-Chefreporter Guido Schäfer hatte dagegen nur Augen für die Spieler von RB Leipzig, die nun das dritte von bisher vier Saisonspielen verloren haben . Konnte Shootingstar Dominik Szoboszlai wieder so glänzen wie beim 4:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart? Sorge Stürmer André Silva für den nötigen Wirbel in der Offensive? Die Auflösung gibt es in der Einzelkritik!

Auf beide Teams warten unter der Woche in der Champions League harte Brocken. Der FC Bayern gastiert zum Auftakt der neuen Saison in der Königsklasse am Dienstag beim FC Barcelona (21 Uhr/Amazon). RB Leipzig reist nach England für das Topspiel gegen den Premier-League-Champion Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN). Am kommenden Wochenende geht es für die beiden Topklubs dagegen etwas ruhiger zu. Während der FCB am Samstag den VfL Bochum empfängt, muss RB beim 1. FC Köln antreten.