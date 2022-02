FC Bayern und RB Leipzig in Noten – Die Einzelkritik zum Topspiel: FCB-Trio überzeugt, Nkunku bester RB-Profi

Das Duell Meister gegen Vizemeister war rein tabellarisch das Aufeinandertreffen des Tabellenführers mit dem Sechsten, jedoch ein würdiges Topspiel der Bundesliga vor 10.000 Zuschauern in der Allianz Arena. In einem temporeichen und hochklassigen Kick siegte der FC Bayern München gegen RB Leipzig mit 3:2. Zweimal, durch André Silva und Christopher Nkunku, konnte die Leipziger die jeweilige Bayern-Führung durch Thomas Müller und Robert Lewandowski ausgleichen, dann fälschte Josko Gvardiol den Schuss von Serge Gnabry unhaltbar ab – Eigentor (58.). Diesmal konnten also die Bayern vorlegen. Der BVB, aktuell neun Punkte hinter den Münchnern auf Rang zwei, trifft am Sonntag auf Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/DAZN). Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat Bayern-Reporter Patrick Strasser das Topspiel in der Allianz Arena verfolgt und die Leistungen der Bayern-Profis gegen RB Leipzig bewertet. Wie hat sich die Bayern-Elf geschlagen, die beim 4:1-Sieg gegen Hertha BSC noch so dominant aufgetreten war? Gegen Leipzig gab es gerade in der Defensive einiges zu tun. Die FCB-Hintermannschaft sah nicht immer gut aus. Die Einzelkritik zum FC Bayern mit allen Noten hier im Überblick.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen RB Leipzig Der FC Bayern in Noten. ©

Guido Schäfer, Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, blickte derweil ausschließlich auf die Spieler von RB Leipzig. Den "Roten Bullen" gelang unter Trainer Domenico Tedesco ein Top-Start in die Rückrunde. Und auch gegen die Bayern bestätigte sich das RB-Formhoch. Wie schnitt Silva im Torjäger-Duell mit Lewandowski ab? Brachte die Hereinnahme von Dani Olmo in die Startelf neuen Schwung? Die Auflösung gibt es in der Einzelkritik!



DURCHKLICKEN: Die RB-Elf beim FC Bayern in der Einzelkritik Guido Schäfer hat bei RB Leipzigs Gastspiel in München genau hingeschaut. Diese Noten gibt er der Elf von Domenico Tedesco: ©