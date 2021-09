Bayern-Star Dayot Upamecano fordert auch in Fürth vollen Einsatz: "Können nicht weniger geben"

Trotz seiner Dominanz fallen dem FC Bayern München die Siege in der Bundesliga aus Sicht von Neuzugang Dayot Upamecano nicht leicht. „Selbst wenn wir gegen den Letzten spielen, können wir nicht weniger geben. In der Bundesliga musst du die gleiche Intensität bringen wie in der Champions League, anders kannst du es nicht machen“, sagte Upmecano, der mit den Bayern an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) beim Tabellenletzten in Fürth antritt.

