FC Bayern gibt Update zur Verletzung von Kingsley Coman: Hinrunde für Offensiv-Star gelaufen

Bitter für den Rekordmeister: Der FC Bayern München muss im Jahresendspurt ohne Kingsley Coman auskommen. Der französische Nationalspieler hatte sich am Mittwochabend im Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur am linken Knie verletzt. Der Torschütze zum 1:0 zog sich beim 3:1-Sieg einen Kapseleinriss zu, wie die Bayern nach dem Spiel mitteilten. Zudem habe sich der 23 Jahre alte Offensiv-Star die Bizepssehne gezerrt und das Gelenk gestaucht. Die gute Nachricht allerdings: Der FC Bayern geht jedoch davon aus, dass der Franzose das Trainingslager vom 4. bis zum 10. Januar in Katar mitmachen kann.