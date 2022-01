Bericht über konstruktive Gespräche: FC Bayern verhandelt mit Talent Paul Wanner über Vertragsverlängerung

Erst kürzlich schnupperte der 16 Jahre alte Paul Wanner zum ersten Mal und unverhofft Profi-Luft beim FC Bayern München . Nun forciert der deutsche Rekordmeister offenbar die Verhandlungen über die Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags. Wie Sky berichtet, befinden sich Klub und Spieler bereits in guten und konstruktiven Gesprächen. Demnach sei auch für Wanner eine Ausweitung des Kontrakts beim deutschen Branchenprimus eine sinnvolle Alternative.

Wanner hatte bei den coronageplagten Münchenern im Zuge der Ausfälle vieler Stammkräfte (allein neun Leistungsträger mussten coronabedingt passen) am 7. Januar zum Rückrundenauftakt der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) sein Debüt bei den Bayern gegeben. Im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen hatte er dabei den Bundesliga-Rekord des jüngsten Spielers von BVB-Juwel Youssoufa Moukoko (16 Jahre, ein Tag) knapp verpasst. Auch eine Woche später schickte ihn Trainer Julian Nagelsmann gegen den 1. FC Köln (4:0) in der Schlussphase für sieben Minuten auf den Platz. Auf sich aufmerksam machte der Youngster damit allemal. Mehrere Klubs aus Bundesliga und Ausland – so heißt es weiter – nahmen Wanner bereits ins Visier.