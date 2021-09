Fix: FC Bayern verlängert mit Torhüter Christian Früchtl – Malik Tillman unterzeichnet Profi-Vertrag

Der FC Bayern München hat die Eigengewächse Christian Früchtl (21 Jahre alt) und Malik Tillman (19) weiterführend an den Verein gebunden. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, verlängerte Torhüter Früchtl seinen Kontrakt in München bis 2023. Tillman unterzeichnete indes einen Lizenzspielervertrag bis 2024.

