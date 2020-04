Fix! FC Bayern verlängert mit Campusleiter Joachim Sauer: "Ein Glücksfall gewesen"

Der FC Bayern stellt im Nachwuchsbereich die Weichen für die Zukunft. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwochmittag bekannt gab, verlängert Nachwuchsleiter Jochen Sauer seinen Vertrag bis 2023. Sauer leitet gemeinsam mit Klub-Urgestein Herrmann Gerland das Nachwuchsleistungszentrum "FC Bayern Campus". Dank Sauer habe man im Nachwuchsbereich in den vergangenen Jahren wieder Anschluss an die Spitze Deutschlands gefunden.

Sauer: Nachwuchsspieler den Weg in den Profikader ermöglichen

"Dass Jochen Sauer sich 2017 für den FC Bayern entschieden hat, ist für den FC Bayern, aber auch für Jochen ein Glücksfall gewesen", kommentierte Bayern- Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Verlängerung in einer Pressemitteilung. "Jochen löst die sehr anspruchsvolle und schwere Aufgabe als Leiter des FC Bayern Campus fachlich wie menschlich täglich herausragend. Mit ihm in der Verantwortung haben wir die große Chance, unsere Vision dauerhaft umzusetzen, die Vision, dass der FC Bayern immer wieder auch Spieler aus der eigenen Nachwuchsförderung für das Profiteam entwickelt. "

Auch Sauer selbst zeigte sich erfreut über die Verlängerung. Der 47-Jährige erklärte, was er nun beim Rekordmeister erreichen wolle: "In einer nächsten Phase müssen wir es unseren besten Nachwuchsspielern durch gute Verzahnung ermöglichen, dass sie in den Profikader aufsteigen und dort auch weiter ausgebildet werden können." Sauer kam 2017 von Red Bull Salzburg, wo er Geschäftsführer war. Davor war er zudem in der Geschäftsführung vom VfL Wolfsburg und von Hertha BSC tätig.