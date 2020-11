Bericht über Vorstandsbeschluss: FC Bayern verlängert nicht mit Jerome Boateng – Trennung am Saisonende

Die Nachricht kommt durchaus überraschend, da Boateng unter Trainer Hansi Flick zuletzt wieder vermehrt zu Einsätzen gekommen war. In der Bundesliga stand er in dieser Saison in sechs von sieben Spielen auf dem Platz. Je ein Einsatz kamen in Pokal und Champions League hinzu. "Wir sind alle froh, dass er die letzten Monate an sich gearbeitet und aufgeholt hat", lobte Trainer Hansi Flick, nachdem Boateng jüngst beim Gastspiel in der Königsklasse in Salzburg mit einem Tor zum 6:2-Sieg beigetragen hatte.