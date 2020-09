Schlappe Spieler, schmaler Kader: Das Belastungs-Problem des FC Bayern vor dem Supercup

Manuel Neuer: Der 34-Jährige benötigt überhaupt gar keine Pause. In der vergangenen Spielzeit verpasste der Kapitän nur ein Match und kam 51 Mal zum Einsatz. Und das nicht aufgrund von einer Verletzung. Ersatz-Keeper Sven Ulreich durfte am vorletzten Spieltag gegen den SC Freiburg ran – Neuer saß 90 Minuten lang auf der Bank. Eine Auszeit ist in den nächsten Monaten nicht mehr in Sicht. Insgesamt 53 Spiele bis zum angepeilten Königsklassen-Finale am 29. Mai in Istanbul müssen Neuer und Co. bewältigen, falls sie ihr Triple verteidigen wollen. „Wir suchen keine Ausreden. Das erwartet uns in diesem Jahr. Alle paar Tage ist ein Spiel, das wissen wir“, sagte der Nationaltorhüter: „Dementsprechend können wir nicht so viel darüber reden, dass wir kaputt sind, sondern müssen es annehmen.“

Benjamin Pavard: Nach seinem Transfer vom VfB Stuttgart zum FC Bayern im Sommer 2019 war der Franzose direkt gesetzt. Und der 24-Jährige verpasste in der kompletten Bundesliga-Saison nur zwei Partien. Am Ende der vergangenen Serie kam der Rechtsverteidiger auf 346,87 Kilometer. Obwohl die Münchner mit Álvaro Odriozola für die Rückserie einen Backup verpflichtet hatten, kam Pavard immer wieder zum Einsatz. Für die aktuelle Spielzeit fordert Trainer Hansi Flick auf der Rechtsverteidiger-Position noch eine Alternative. Die Zeit drängt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic muss bald liefern. Die Transferfrist endet am 5. Oktober.

Kimmich mit Bestwerten

Joshua Kimmich: Kein anderer Bayern-Spieler läuft so viel wie der defensive Mittelfeldspieler. Und auch in der Bundesliga stand der 25-Jährige zuletzt ganz oben an der Spitze, wenn es um die geleisteten Kilometer geht. 397,95 Kilometer waren es in 33 Partien. Kimmich bekommt kaum einer platt. „Wir fühlen uns auf keinen Fall vollendet, obwohl wir jetzt die Champions League gewonnen haben. Es ist nicht so, dass wir jetzt denken: Nun können wir durchatmen, wir haben unser Karriereziel erreicht“, sagte der 25-Jährige der Süddeutschen Zeitung. Alternativen für Kimmich gibt es im Bayern-Kader. Doch aufgrund seiner Flexibilität ist ein Platz auf der Bank nur schwer vorstellbar. 51 Partien in der vergangenen Saison machten dem DFB-Star nichts aus. Doch Sportwissenschaftler Oliver Faude warnt im Gespräch mit dem SPORTBUZZER: „Die bisherige Belastung war für einen fitten Spieler durchaus in Ordnung. Aber die neue Situation wird zum Problem.“

Thomas Müller: Wie auch Kimmich stand Müller in der vergangenen Serie insgesamt 51 Mal auf dem Platz. Immerhin durfte der Offensivspieler während den Nationalmannschaftspausen pausieren. „Ich hoffe natürlich, dass wir noch Verstärkung dazu bekommen“, sagte Müller zuletzt mit Blick auf den schmalen Kader. Gedanklich war der Weltmeister von 2014 schnell bei der nächsten Titelchance der Münchner im DFL-Supercup gegen den BVB: „Da haben wir eine sehr schöne Möglichkeit zurückzuschlagen.“ Einen Backup für Müller brachte zuletzt Bayern-Legende Lothar Matthäus ins Spiel – Andrej Kramaric. Der kroatische Nationalspieler sei „ein Spieler, der in meinen Augen mit Sicherheit das Potenzial für Bayern München hat“, schrieb der 59-Jährige in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. „Er wäre nicht nur ein idealer Backup für Robert Lewandowski, sondern auch für Thomas Müller. Ein Charakter-Profi mit viel Qualität“, urteilte Matthäus.