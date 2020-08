Bayern-Zukunft ungeklärt: So geht es nach dem CL-Finale bei Thiago, Alaba, Perisic und Co. weiter

Corona macht alles anders. Man stelle sich vor, der FC Bayern gewinnt am Sonntag in Lissabon gegen Paris St. Germain zum sechsten Mal die wichtigste Trophäe im europäischen Vereinsfußball, zugleich das zweite Triple der Klubhistorie und nach der Rückkehr passiert in München: nichts. Wie der Double-Gewinner mitteilte, wird die Sondermaschine mit dem Team und Betreuern am Tag nach dem Finale gegen 16 Uhr am Flughafen München landen. Ohne triumphalen Empfang. Mannschaft und Delegation würden mit Bussen direkt von einer Vorfeldposition am Flugzeug abgeholt.

Das Team werde "nicht zu sehen sein". Der Grund für die Abschottung: "Menschenansammlungen" am Flughafen sollen vermieden werden, um die allgemein gültigen Hygieneauflagen zu erfüllen, so der Verein. Nach dem letzten Spiel der wegen der Corona-Pandemie ultra-langen Saison verabschieden sich die Stars in einen Kurzurlaub, rund zehn Tage lang. Einige Profis werden bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs an der Säbener Straße nicht mehr dabei sein - wer genau und auf wie viele Spieler dies am Ende zutrifft, ist offen. Insgesamt ist die Zukunft von fünf Profis nicht final geklärt. Ein Überblick.

Bei diesen fünf Bayern-Profis ist die Zukunft ungeklärt Thiago: Der Abschied des Spaniers nach diesem Finalturnier der Champions League scheint beschlossene Sache, immer wieder tauchen neue Meldungen auf, der 29-Jährige sei sich bereits mit Interessent FC Liverpool über einen Vierjahresvertrag bis 2024 einig. Der einzige, aber aktuell dicke Haken: Der englische Meister soll laut Guardian nicht bereit sein, 30 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler zu zahlen. Dabei wäre dies ohnehin die unterste Grenze, bei der die Bayern-Bosse bereit wären, Thiago noch in diesem Sommer (ein Jahr vor dem tatsächlichen Vertragsende) ziehen zu lassen. Sie stellen sich eher 40 Millionen vor. Die Verhandlungen könnten kommende Woche Fahrt aufnehmen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp will Thiago unbedingt.

Das wurde aus den Triple-Siegern des FC Bayern Es ist die Messlatte für jede erfolgreiche Bayern-Saison: Das Triple 2012/13. Im Champions-League-Finale gewinnt die Elf von Jupp Heynckes mit 2:1 gegen den BVB, eine Woche später wird der Titel-Dreischlag mit einem 3:2 im DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart klar gemacht. Der SPORTBUZZER zeigt, was aus den Triple-Helden geworden ist. ©

David Alaba: Der Abwehrchef (28) soll bleiben, das ist aktuell die wichtigste Personalie. Daran arbeiten die Bayern-Bosse inklusive Vorstand Oliver Kahn seit Monaten, eine Verhandlungsrunde nach der anderen läuft mit Alabas Beratern, auch vor Ort in Lissabon. "Wir nähern uns weiter an. Das letzte Gespräch war in einer sehr angenehmen Atmosphäre", meinte Kahn und erklärte: "Wir als Klub versuchen alles, um David zu halten und David weiß auch, was er - gerade in diesen Zeiten - am FC Bayern hat. Ich sehe es sehr optimistisch, dass wir ihn halten können." Klingt nach baldigem Durchbruch.

Jérôme Boateng: In den vergangenen Transferperioden stand der Innenverteidiger stets kurz vor dem Abschied, wollte – und sollte gehen. Diesmal ist alles anders. Weil Trainer Hansi Flick auf ihn setzt, dürfte der 31-Jährige trotz des Comebacks von Niklas Süle, der Boateng den Platz in der Abwehrmitte streitig machen will, nun doch mit den Bayern in die nächste Saison gehen, in sein letztes Vertragsjahr. Für Boateng könnte das Finale sein letztes Großevent als Stammspieler sein.

Alle Sieger der Champions League Eine Auswahl der Titelträger in der Champions League: Stefan Effenberg mit dem FC Bayern im Jahr 2001 (l.), Ronaldinho mit dem FC Barcelona im Jahr 2006 und Mohamed Salah mit dem FC Liverpool im Jahr 2019. ©

Philippe Coutinho: Der Brasilianer, letzten August als Heilsbringer vom FC Barcelona für eine Saison ausgeliehen, hat sich mit seiner Rolle als Joker abgefunden. Nach dem Finale wird der 28-Jährige, einst der zweitteuerste Fußballer der Welt, zu Barça zurückkehren. Doch die klammen Katalanen wollen den Offensiv-Star verkaufen, um ihn von der Gehaltsliste zu bekommen. Der FC Arsenal und der FC Chelsea sollen an Coutinho interessiert sein.