Bericht: FC Bayern plant Vertragsverlängerung von Leon Goretzka vor der EM

Gibt es schon vor der im kommenden Sommer anstehenden Europameisterschaft eine Entscheidung über die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern München ? Informationen der Sportbild zufolge soll der 31-malige deutsche A-Nationalspieler in den Planungen der Münchener auch weiterhin eine Rolle spielen und seinen Vertrag noch vor der EM-Endrunde, die am 11. Juni beginnt, verlängern. Aktuell ist das Arbeitspapier des 26-Jährigen noch bis zum 30. Juni 2022 befristet. Bereits im vergangenen Dezember wurde dem FCB der Wunsch nach einer Vertragsverlängerung mit dem Leistungsträger nachgesagt.

Überraschend ist das Ansinnen des deutschen Rekordmeisters, langfristig auf Goretzka zu setzen, nicht. Unter Noch-Trainer Hansi Flick, der im Sommer nach eineinhalb Jahren als Cheftrainer sein Amt bei den Bayern niederlegt, spielte der Ex-Schalker eine zentrale Rolle im Mannschaftsgefüge. Allein in der laufenden Spielzeit kam der Mittelfeldmann in der Schaltzentrale bislang auf 31 Pflichtspiele, in denen er acht Tore erzielte und neun weitere vorbereitete.