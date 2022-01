Gespräche mit Gnabry, Süle, Wanner & Co.: So ist der Bayern-Kader für die Zukunft aufgestellt

Beim Blick auf den vergangenen Transfer-Sommer überkommt den einen oder anderen Verantwortlichen des FC Bayern noch immer das kalte Grauen. David Alaba verabschiedete sich in Richtung Real Madrid - und das auch noch ablösefrei. Monatelang hatten die Münchner mit dem österreichischen Nationalspieler über die Verlängerung des auslaufenden Vertrags verhandelt und mussten am Ende die Segel streichen. Die Integrationsfigur, der Führungsspieler, das Eigengewächs Alaba ging. Ein solcher Fall soll sich nicht wiederholen. Droht der Verlust eines Stars machen die Bayern-Bosse ernst. Denn: In Corona-Zeiten und angesichts der zunehmend finanzstärkeren Konkurrenz ist die Verpflichtung neuer Top-Stars auch für den deutschen Rekordmeister nicht mehr ganz so einfach.

