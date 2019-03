FC Bayern: Vertragsverlängerung? Lewandowski spricht über seine Zukunft

Das 1:1 beim SC Freiburg war für den FC Bayern München ein unerwarteter Rückschlag im Titelrennen. Für Robert Lewandowski bedeutete das Remis dennoch einen wichtigen Schritt im Kampf um einen kleinen Titel – die Torjägerkanone. Dank seines Ausgleichstreffers im Breisgau hat der Pole nun 19 Tore erzielt – und drei mehr als der erste Verfolger, BVB-Goalgetter Paco Alcacer. Lewandowski ist auf dem besten Wege, zum zweiten Mal in Folge und zum vierten Mal überhaupt Torschützenkönig der Bundesliga zu werden.

Die Treffsicherheit selbst in schwierigen Phasen macht „Lewy“ zu einem der begehrtesten Stürmer in ganz Europa. Verständlich, dass der FC Bayern ein großes Interesse daran hat, den 30-Jährigen langfristig zu binden. Lewandowskis aktueller Vertrag läuft noch bis 2021. Sportdirektor Hasan Salihamidzic betonte zuletzt, mit Lewandowski wegen einer Verlängerung sprechen zu wollen. „Wir werden jetzt Gespräche führen“, sagte Salihamidzic bei Sport1. „Lewa ist einer der besten Stürmer der Welt, wenn nicht sogar in diesem Moment der beste Neuner der Welt.“

Nun hat sich auch der Pole selbst geäußert – und Interesse an einer Fortsetzung der bis 2014 bestehenden Zusammenarbeit signalisiert. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, länger zu bleiben“, sagte er dem Kicker. Lewandowski steht in der Bundesliga vor seinem 200. Treffer, das Tor gegen Freiburg war sein 199. Tor im deutschen Oberhaus. „200 ist eine große Zahl, ich hätte nie gedacht, dass ich sie mal erreichen kann.“

In dieser Saison brach der Pole eine weitere Bestmarke – Lewandowski ist inzwischen der beste ausländische Torjäger der Bundesliga-Geschichte. Der gebürtige Warschauer, dessen Marktwert auf 70 Millionen Euro taxiert wird, kam 2010 in die Liga, als er von Lech Posen zum BVB wechselte. Vier Jahre später folgte der ablösefreie Transfer nach München. Seitdem spielte er 283-mal in der höchsten Liga Deutschlands – 131-mal für Dortmund (74 Tore) und 152-mal für den FCB (125 Treffer).

Lewandowski, um dessen Zukunft es im Winter einen intensiven und kontrovers geführten Meinungsaustausch zwischen Sky-Experte Dietmar Hamann und den Verantwortlichen des FC Bayern gab, äußerte sich zuletzt betont vorsichtig, als er auf den möglichen FCB-Neuzugang Timo Werner angesprochen wurde. „Thomas Müller und Serge Gnabry können beide in der Spitze spielen. In der vergangenen Saison habe ich mehrfach Pausen bekommen und ich muss sagen, dass sie mir gar nicht so gutgetan haben“, sagte er der Welt am Sonntag. Der Bayern-Stürmer habe dadurch seinen Spiel-Rhythmus verloren. „Es waren vielleicht zu viele Pausen“, erklärte der Pole, „ich spiele gern jedes Spiel.“

