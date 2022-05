Bayern-Aufstellung gegen VfB Stuttgart fix: Nagelsmann bringt Nianzou - Sané und Musiala fehlen

Im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart geht es für den FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr, live bei DAZN / [Anzeige]) im vorletzten Saisonspiel sportlich um nichts mehr. Nach der Partie könnte es aus Münchener Sicht dennoch emotional werden. Dann bekommt der FCB um Kapitän Manuel Neuer zum zehnten Mal in Folge die Meisterschale überreicht. Trainer Julian Nagelsmann verzichtet in seiner Aufstellung trotz der geringen Brisanz des Duells auf Experimente.

Anzeige