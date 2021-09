Alles begann mit einer Prügelei: Warum den FC Bayern und den VfL Bochum eine Fan-Freundschaft verbindet

Wenn wir in normalen Zeiten leben würden, dann wüsste Dirk Michalowski (50), wie sein Besuch in der Münchner Allianz-Arena am heutigen Samstag beginnen würde. "Ich würde meinen besten Freund aus Straubing erst mal kräftig umarmen, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Und dann würden wir irgendwo ein gepflegtes Bierchen trinken“, erzählt der Fanbeauftragte des VfL Bochum dem SPORT BUZZER, den Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Es sind aber keine normalen Zeiten, es gibt die Corona-Pandemie und das Virus schränkt auch den Stadionbesuch beim Bundesliga-Duell Bayern München gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, Sky) ein. Ob sich Heim- und Gästefans überhaupt begegnen können, das steht in den Sternen.

Hier Taubenzüchter, da Schuhplattler

Alles begann mit einer Prügelei. Am 3. November 1973 spielten die Bayern mit Beckenbauer, Maier, Müller in Bochum und gewannen glanzlos mit 1:0. Da wollten einige VfL-Fans wenigstens im Nachspiel einen Treffer landen und schlugen auf die zahlenmäßig unterlegenen Bayern-Fans ein, als Hilfe von unerwarteter Seite kam. Der Fanklub Bochumer Jungen schritt ein, rettete die Bayern und nahm sie sogar mit in die heilige Stammkneipe – die Gaststätte Beckporte – wo ausgiebig gefeiert und gesungen wurde. Adressen wurden getauscht und eifrig Postkarten verschickt oder telefoniert. So begann die ungewöhnliche Fan-Freundschaft zwischen Anhängern zweier Klubs, die auf den ersten Blick wenig gemein haben. Hier Taubenzüchter, da Schuhplattler, hier Currywurst, da Weißwurst, hier Fiege-Pils, da Weißbier. Doch menschliche Sympathie überwand alle Barrieren. Auch sportlich bewegten sich Bayern und Bochumer immer in anderen Regionen, was womöglich das Zusammenleben erleichterte.